“¿Vienes con ropa interior?“, le preguntó Shirly a Amaranta y prosiguió antes de que ella le contestara: “¿Me dejas probar, me dejas comprobar si tienes ropa interior o no?”.

La propuesta le pareció muy coqueta a la actriz y contestó: “No me mires así porque no respondo”. Luego dijo: “¿Quieres ver?”, pensando que Shirly le había preguntado por la parte de abajo, pero la presentadora le aclaró:

“No, yo ya vi lo de abajo, me refiero a arriba”.

Sin pena, Amaranta Hank le dio permiso de meter la mano dentro de su blusa y comprobar que no usa brasier: “Ay no, no tiene ropa interior”, dijo luego de sacar su mano. A la actriz porno le gustó, le cogió la mano y le dijo: “Pero toca más”. En ese momento, Shirly Gómez volvió a tocarle los senos, pero esta vez, por fuera de la blusa.

Durante el programa, Amaranta Hank explicó que no usa sostén porque su talla es 40D y casi no encuentra ropa interior de ese tamaño.

