View this post on Instagram

«Quando Victor mi ha chiesto di sposarlo ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, lui sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia». @tizianoferro ha celebrato sabato 13 luglio a Sabaudia il suo matrimonio con Victor Allen, dopo una prima cerimonia segreta avvenuta a Los Angeles il 25 giugno. La notizia e la foto sono in anteprima esclusiva per Vanity Fair: nel numero in edicola da mercoledì troverete l’intervista in cui il cantautore – che proprio sul settimanale aveva fatto coming out nel 2010 – racconta la storia d’amore con l’americano marketing manager 💕💕 . Direttore @marchettisimone; intervista @silvia_nucini; creative direction @peggyrice; groomer Claire Gonella; fashion assistant Martina Antinori; photo editor stefanocarminati; producer @marinamoretti64; abiti @dolcegabbana; location @DreamHollywood @thehighlightroom; thanks to Bauie Productions 📸 @peggysirota