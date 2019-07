Kylie publicó una fotografía en la que aparece con un gran sombrero sobre su cabeza, que alcanza a cubrir su rostro, pero no sus inigualables curvas; ella posó una de sus manos sobre sus pechos, mientras que la otra la apoyó en una pierna.

Además, cruzó estratégicamente sus bronceadas piernas para que no quedara descubierta su intimidad, y así logró estar totalmente desnuda ante la cámara, pero dejó bastante a la imaginación.

Esta es la imagen que se ha robado todas las miradas y que ya cuenta con más de 10 millones de ‘likes’ en la plataforma:

A estas merecidas vacaciones no solo la acompañó Stormi, también estuvo con ella su ahora inseparable amiga Anastasia Karanikolauo, quien no se le despega ni por un segundo desde que terminó su amistad con Jordyn Woods.

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ demostró una vez más que su voluptuosa figura no cambió mucho después de dar a luz a Stormi, su primogénita, y que está más guapa que nunca.