Eso sucedió cuando se graduó de teniente de la Institución —donde por lo “inquieto” que es hizo de todo, hasta ser cornetista de la banda y deportista del año— y lo mandaron para Tunja, donde había una “situación bastante complicada”, recordó el humorista en ‘Los informantes’.

Por el caso, alcanzó a estar en la cárcel entre junio de 1998 y agosto del 2000, año en el que lo absolvieron y lo declararon inocente, explicaron en el programa.

Esa dura situación que atravesó, lo llevó a pedir la baja de la Policía, pero ahí se encontró otra sorpresa. “Tenía muchas investigaciones y muchas cosas. Cuando yo solicito la baja vienen muchas cosas ahí…. terminan destituyéndome”, afirmó en en el espacio de Caracol (donde también habló de otros temas, como su negocio en Estados Unidos).

Ante eso, y por todo lo que vivió estando preso, interpuso una demanda que ganó y sobre la cual el famoso rememoró en el medio: “Dan una indemnización, que no era nada del otro mundo, me pagan vacaciones, cesantías, me ofrecen el reintegro, pero ya no quería, ya estaba en otro cuento”.

En la entrevista, el comediante igualmente explicó por qué hace 25 años terminó de Policía, incluso, pasando por el sueño de su padre de que fuera médico. “Enamorado de una chica que era mi novia, pero que le faltaba un año para terminar [el colegio], quería quedarme un año más en Bucaramanga y me regalé para prestar el servicio militar”, afirmó.

La conversación completa de ‘Piter’ con ‘Los informantes’ se puede escuchar en el siguiente video; desde el minuto 1:21 aparece su caso en la Policía, donde también empezó su historia con el humor y ‘Sábados felices’, pues en un cumpleaños de la escuela donde lo entrenaban terminó echando chistes en el programa.