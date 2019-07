Eso manifestó ‘Tuti’ en el video en el que aseguró que uno “de los momentos más difíciles” de su vida y que le “costó mucho superar”, aunque contó con la ayuda de su familia y profesionales, fue a sus 16 años, cuando aún estaba en el colegio y tenía un novio, con el que duró seis años, que “le gustaba mucho la marihuana, fumarse sus porros”.

“A mí eso [la marihuana] nunca me gustó porque sentía que era algo muy pasivo para mi personalidad; yo soy una mujer muy activa, superacelerada. […] La probé una vez y me fue pésimo, tuve una mala experiencia y desde ahí dije: ‘Esto no me gusta’. Pero mi novio lo hacía un montón y a mí me empezó a afectar y a molestar mucho. Yo le decía: ‘Por favor, no lo hagas más, siento que no puedes pensar, que no puedes hablar con coherencia’. Me estresaba demasiado y llegamos al final de la relación”, recordó.

No obstante, antes de esa ruptura, la ‘youtuber’ le expresó a su pareja que “sentía curiosidad por probar la cocaína”.

“La primera vez que consumí fue estando con él, fue un tema de ignorancia, porque realmente no sabía qué tan grave podría ser esta droga y lo supremamente adictiva que puede ser”, expresó.

Luego, cuando terminaron, la influenciadora se aferró a malas amistades y, según rememoró, empezó a meter cocaína “más seguido” y no solo en sus fiestas que eran de jueves a sábado, sino todos los días y hasta en el apartamento en el que vivía con sus padres. El “consumo fue intenso durante cuatro o cinco meses”, reveló.

Así hasta que el día en que presentó el Icfes, pues su mamá descubrió la cocaína que guardaba en casa, y tras una dolorosa escena en la que sus papás “estaban destrozados”, les prometió no volver a probar las drogas.

Pero la fuerza de voluntad no le alcanzó y recayó, por lo que luego sus padres la metieron en un proceso de rehabilitación que duró seis meses y en el que ‘Tuti’ sintió morir.

“El proceso de abstinencia de drogas es muy fuerte, y más de la cocaína que es una droga tan adictiva y tan tóxica. Ese proceso de limpieza y de desintoxicación fue demasiado fuerte. Sudaba, tenía pesadillas y decía no voy a poder… entré en depresión; yo no me había dado cuenta en el nivel de adicción en el que estaba”, dijo la famosa, y más adelante narró uno de los momentos más complicados que tuvo en esa recuperación:

“[Un día] estaba en la cocina, fumando un cigarrillo (porque uno cambia una adicción por otra). Yo no podía salir de la casa, ni a comer, ni de fiesta, ni a nada, y cuando me estaba fumando el cigarrillo, juré y sentía que no iba a poder. Yo dije: ‘No voy a poder con esto… me quiero morir’. Quería literal acabar con mi vida, porque no veía luz, esperanza, no tenía fe. […] Químicamente mi cuerpo no estaba pudiendo superarlo”.

De esa dificultad, nuevamente, fue su madre la que la sacó, pues le dio todo el ánimo para que pudiera salir adelante.

Por eso, ahora que ya esa adicción es cosa del pasado, la ‘youtuber’ decidió animar a quienes la ven y manifestarles que “sea cual sea la situación siempre se puede, nunca se rindan, siempre se encuentra el camino”, como se escucha en el siguiente video con toda la historia de su adicción.