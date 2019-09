View this post on Instagram

Les presento a mi ahijado, Lorenzo ❤️❤️❤️👶🏻👼🏻 Hijo de Carito y Dooper 🙏🏻✨ Me siento dichoso por él, porque Dios le envió a los mejores papás para criarlo, amarlo y mostrarle un camino bonito por esta vida.. Creo que nunca habrá un amor tan puro como el de un papá/mama hacía su hijo.. y haberlos podido acompañar en este día memorable me ayudó a entender un poco más el significado de la palabra “incondicional”, aunque creo (como hablemos Dooperboi) que uno solo lo logra entender el día que trae un chiquito a este mundo.. ❤️❤️ Te amo Lorencito, y aquí tienes un amigo y consejero el día, o todos los días que quieras 🙂 @carosepulvedaf @drduppa son un ejemplo de vida y un ejemplo de amor. Se merecen todo lo que Dios les ha dado ✨🙏🏻 y gracias por la paz e ilusión que me dan con mi ahijado, Lorenzo 💙 09/09/19