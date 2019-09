View this post on Instagram

09/09/19 a las 9:25 el momento más sublime de mi vida 😍 bienvenido hijo Lorenzo Mejía Sepúlveda @drduppa El fruto de nuestro amor y la prolongación de nuestra existencia! Mami: la abuela más amorosa y dedicada, gracias por estar siempre❤️ 15 días sumergidos en el amor más puro, 24/7 entregados solo a ti 👶🏻 Gracias Dios por cumplir tus promesas 📿 Y a todosss ustedes que siempre nos envían amor y buena energía, gracias por todos los mensajes de cariño ❣️los queremos🙏🐣 #mimayorbendicion #mipedacitodecielo