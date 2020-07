green

‘La Red’ no especificó de cuándo es el video que divulgaron, donde se ve a Mara Cifuentes y a Lhoan besándose en un parqueadero subterráneo.

En un principio de la nota, los presentadores del programa de chismes elogiaron la relación y esa nueva oportunidad en el amor que aparentemente se estaba dando la modelo, luego de su ruptura con su ex Nicolás Trujillo.

Sin embargo, luego llegaron los problemas y fue Carlos Giraldo el que los relató: “No resultó tan querido el muchacho, resultó muy como Nicolás, de no querer aceptar, de no querer decir públicamente que estaban teniendo algo”.

Luego, recordaron que el cantante argentino Lhoan en el 2017 fue novio de Charlotte Caniggia, hija del exfutbolista Claudio Caniggia y muy reconocida en los medio de su país, y que esa relación terminó mal.

Charlotte y Lhoan finalizaron en medio de un gran escándalo mediático y una denuncia de la mujer por violencia de género.

“Consultado con fuentes cercanas a Mara, ella también se empezó a correr un poquito porque el tipo la empezó a tratar mal”, agregó Giraldo en ‘La Red’.

Hace unos días, Mara publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Lhoan y en la descripción puso un corazón. Pero esa foto ya no está, pues la modelo la habría borrado de esa red social por los problemas comentados por ‘La Red’.

Aunque en el programa de Caracol TV aseguraron que Lhoan no quería que se hiciera pública su relación con Mara, el pasado 7 de julio la revista argentina Pronto publicó una entrevista con el cantante, donde no negó que estuviera saliendo con la colombiana.

“En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se sentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa… No, novios no pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo”, dijo en ese momento a Pronto Lhoan.

Por ahora queda saber si Mara sigue viéndose con el cantante de reguetón o como si dice ‘La Red’ todo quedó en un amor de verano y se alejó por el maltrato del argentino.

A continuación, el informe de ‘La Red’ y algunas fotos de Lhoan: