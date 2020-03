green

“Creo que esta cuarentena solo ha estado muy difícil y hoy me cogió como… ¡qué cosa tan fuerte! Me tocó llamar a una amiguita para no pasar este domingo tan solo”, dijo el artista al comienzo de su reciente grabación de Instagram.

Luego, mostró que su compañera era un maniquí de mujer con ropa y todo, al que le dio un beso, pero sobre el que además dijo: “Mamacita, aguanta”.

La graciosa escena del intérprete lleva más de tres millones de reproducciones y ha generado decenas de comentarios de fans y amigos riéndose del video.

La grabación fue captada en la casa que el famosos tiene en Medellín y donde está pasando su cuarentena por el COVID-19.

A continuación, publicamos el video de Maluma; lo acompañó de un ‘post’ con varios emoticones con cara de enamorado, y esta frase: “Ahora sí les presento mi compañía para esta cuarentena, cosita hermosaaaaaa”.