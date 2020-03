green

La famosa no se explica cómo su exnovio habló de un compromiso por amor, cuando fue él mismo el que le terminó y luego, según ella, confundió a la gente fingiendo que seguían en una relación, que había acabado hace un mes.

“Yo tenía una relación sentimental. Imagínense que cualquier día esta persona [Mack] se levanta y me manda un mensaje terminándome. ¡Ok! Yo le dije: ‘Sí, estoy de acuerdo, no vamos pa’ ningún lado’, y ahí se quedó el tema. Este personaje desapareció”, contó la celebridad colombiana en sus historias de Instagram, y agregó:

“Después de que yo digo: ‘Ok, me terminaron’, borro todas las fotos, porque ustedes saben que cuando uno termina borra absolutamente todo lo que tenga por ahí guardado y colgado. Después de que yo borro las fotos de los dos en mi Instagram, este personaje vuelve y aparece para reclamarme. What? […] Mi cuenta queda limpia, pero en la de él queda un compromiso que no existe. Y ahí empieza la duda de ustedes, mis fans”.

De ahí que la semana pasada Jessica decidiera comunicar públicamente que estaba soltera porque, aunque no entendía por qué debía hacerlo, sentía que no podía seguir en la mentira que mantenía su exnovio. “Qué mamera uno tener que salir a decir: ‘Oiga, esto no es así’, y aclarar su estado sentimental”.

Luego de eso vino el mensaje de Mack diciendo que él estuvo comprometido con ella por amor, y por eso a la famosa empezaron a verla como “la mala del paseo” y a catalogarla de coleccionista de anillos de compromiso, recordando que meses antes había sido la prometida del empresario Leo Sarria, con quien habría terminado por una infidelidad.

Ante tantas críticas, la presentadora optó por dar su versión, que se mencionó anteriormente, pero además a desahogarse con esta últimas frases contra su examor:

“Después, este mismo personaje [Mack], que fue el que me terminó, utiliza una foto mía para decir que estaba conmigo por amor. ¡Osea! […] El final de la historia, para algunos uno es la mala del paseo, la que tiene problemas psicológicos, la que tiene delirios de persecución, la que no es humilde… ¿Es en serio? Lo que acaba de pasar es la verdad. Cualquier relación puede tener problemas, estamos de acuerdo, pero cuando se acaba se acaba. Entonces, acabas una relación y después sales a decir que es que el amor”.

A continuación, dejamos una publicación de Instagram que replicó las declaraciones de Jessica, que además dijo entender que “todo en la vida pasa por algo”, y actualmente está “tranquila” y “feliz”, enfocada en su recuperación por el problema por los biopolímeros que padece desde hace años, y dedicada a su familia.