Ambas peticiones fueron aceptadas por la famosa, pero luego ella declinó de casarse con los dos mencionados personajes; en uno de los casos por presunta infidelidad.

Como los dos compromisos fueron tan pegados, al igual que las rupturas, un programa de chismes y usuarios empezaron a hacer comentarios de que Jessica estaba coleccionado anillos. Por eso, ella les dedicó un historia de Instagram este viernes.

“Para las desubicadas y desubicados que piensan que me quedo con los anillos… Qué perdedores… ¡Los devuelvo por voluntad propia! ¡No me interesa tener algo que no significa nada para mí!”, aseguró.