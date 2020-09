Como si se tratara del mesías, el cantante y algunos de sus seguidores ‘caminaron’ sobre el cuerpo de agua en el que celebraron el servicio religioso del pasado domingo, una tradición ya para la familia West Kardashian y sus allegados.

En el video que circula en redes sociales se ve cuando Kanye West, que recientemente hizo un viaje con su esposa Kim Kardashian para intentar arreglar su matrimonio, se pasea sobre el agua mientras el coro que lo acompaña canta, también como si estuviera de pie sobre el líquido, al mejor estilo de la historia de Jesús.

La ilusión óptica que lograron para el encuentro en Georgia, Estados Unidos, en el que también predicó el pastor Joel Osteen, ha sido replicada por varias cuentas de redes sociales, como la de My Mixtapez, como se puede ver a continuación.

#KanyeWest and other members in Sunday Service seen walking on water pic.twitter.com/FbWEQm3CWx

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 7, 2020