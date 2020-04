green

Así se ve en una historia en la que se escucha a Jessi interpretar, a su estilo popular y desde su sitio de cuarentena por el coronavirus, la parte del sonado tema que dice: “Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa’ matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no”.

Y, luego, alcanza a interpretar un pedacito del coro: “Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón…”.

En una parte de la grabación, incluso, el artista reconoció, junto a un emoticón de risa, que tuvo que leer la letra en un pedazo para que le saliera bien su interpretación.

Ese no fue el único tema de colegas que el famoso cantó en sus historias de Instagram a petición de sus seguidores, también ‘Él me mintió’, de Amanda Miguel; ‘Murió el amor, de su novia Paola Jara; y ‘Me gusta’, de Joan Sebastian; entre otros.

Sin embargo, el que más está rotando es el de ‘Tusa’, pues hasta ha sido replicado en cuentas públicas de Instagram sobre celebridades. Aquí dejamos una de esas publicaciones: