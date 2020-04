“¿Tú eres la del video?”, fue uno de los interrogantes que le escribieron, y sin que esa persona se refiriera a qué grabación se refería, la artista pensó que se trataba de una escena íntima y, por eso, respondió:

“No soy la del video ni las fotos que hicieron montaje; jamás en mi vida me he grabado ni me han grabado en la intimidad”.