Hoy tu hijo te recuerda aún más, ya está más grande le cambio la voz, se está creciendo muy rápido mide 1.70 y calza 44 ,solo tiene 12 años ( te imaginas de 15) aún me impresiona tantas habilidades que tiene y cada año se parece más a ti, tanto en lo físico como en la personalidad , heredó el del millón de amigos, tiene varias composiciones, tiene versos súper largo pero eso si muy acento cachaco, su habilidad para versar y componer me sorprende creo que eso es más de su abuelo diomedes, claro que dice que su sueño es ser futbolista profesional como tú querías pero se le dio en la música, y le queda lo que le dice siempre Daniel el primer futbolista de los diaz en fin tu hijo está muy grande y como todos los años muchas gracias por dejar esa semilla en mi y por darme la responsabilidad junto con Dios de ser madre de tu primogénito y gracias por dejarle el legado de tu familia, es impresionante ver cómo tantos Díaz como Acosta están tan cerca de JR y como lo recuerdan, también tus amigos que son como familia para Jr que papá Dios me siga dando sabiduría y un corazón conforme al de el, para hacer de Jr un gran hombre para colombia y que siempre sea humilde y noble con mucho amor para dar hoy ya tres años … pero aún así muchas gracias por darme mi mayor bendición Martín Elías JR Díaz varon #14deabril