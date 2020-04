green

La primera en mencionar a la desconocida, que a comienzos de marzo grabó un video dando la noticia del embarazo, fue Luisa Fernanda W.

Ella aseveró que la grabación que empezó con el rumor hizo que se derrumbara, pues para ese entonces no quería revelar su estado, incluso, por recomendación médica.

“Cuando vi este video me dio tanto dolor y me afecté tanto, porque lo único que quería, en ese momento de mi vida, era proteger a mi bebé. Solamente quienes son mamás lo comprenden, porque cuando estás en las primeras semanas de embarazo, en el primer trimestre, hasta el propio médico te recomienda no decir nada y esperar a que asistas a todos tus controles y darte cuenta de que el embarazo va bien. Entonces, vi eso y a mí me derrumbó. Yo decía: ‘¿Cómo hay gente que puede hacer estas cosas y aparte de la forma en que lo hacen, como mal intencionados?’”, dijo la ‘influencer’.

En ese mismo sentido reaccionó Pipe, que reconoció que su novia lloró mucho con la situación, pero además se hizo una pregunta sobre la mujer que filtró la información sin considerar las afectaciones que podría causar.

“Sin duda alguna esta persona no es madre, y si lo es, ¡qué irresponsable! Debería saber que los primeros tres meses son los de más cuidado, porque, de manera muy abierta lo dicen los médicos, son los meses donde puede haber más riesgo de pérdida. Entonces, uno se pregunta: ‘¿Qué tienen en el corazón este tipo de personas?”, manifestó el artista.

Y puntualizó diciendo que no quería darle importancia a personas como la desconocida que reveló lo del estado de gestación de Luisa, pero aprovechaba lo sucedido para hacer una invitación porque, aunque entiende que a muchos de sus seguidores les importaba la noticia por el cariño que les tienen, no era el momento oportuno para revelarla.

“Es un llamado a reflexionar de que uno no puede andar por ahí diciendo, señalando, abriendo la boca, buscando… ¿qué de positivo? De hecho, ¿qué ganó esta persona? Nada. Y lo digo acá porque no quiero decirlo con rabia, pero cuando se trata del hijo de uno la vuelta sí se pone de otro color, pero pidiéndole a papá Dios tranquilidad y estar sereno, porque al fin y al cabo lo que importa es nuestro bebé”, concluyó.

Estas declaraciones de la reconocida pareja se pueden escuchar desde el minuto 7:30 del video que subieron a sus cuentas de Instagram para mostrar cómo fue que se dieron cuenta que van a tener su primer hijo. Aquí dejamos la publicación del cantante de ‘Cupido falló’: