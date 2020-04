green

“Señor presidente @IvanDuque, ¡los independientes en este país no tenemos ningún salvavidas! Sin trabajo no podemos pagar nada, no nos prestan, no tenemos subsidios de nada. ¡Necesitamos una opción!”, dice el trino completo de la famosa, que no ha recibido una respuesta, por lo menos pública, por parte del mandatario.

Sin embargo, a ese mensaje se unieron otros trabajadores afectados por la cuarentena por el coronavirus, por lo que Mónica continuó escribiendo al respecto y sumándose a opciones que plantearon algunos usuarios de la red social.

Los desempleados también reaccionaron a lo expresado por la presentadora, que desde su salida de ‘Día a Día’ de Caracol no ha anunciado haberse unido a la nómina de otra empresa (aunque se decía que iba a volver a ese canal, al programa ‘Extra’), sino que ha hecho labores como trabajadora independiente.

“Los desempleados tampoco tenemos opciones”, le dijo un usuario, y Mónica solo le contestó: “Soy del grupo desempleado/independiente”.

A continuación, dejamos unos de los trinos que ha publicado la celebridad sobre su situación laboral actual en medio de la crisis por la pandemia, así como algunas de las respuestas públicas de otros usuarios a sus publicaciones.

Señor Presidente @IvanDuque los independientes en este país no tenemos ningún salvavidas!. Sin trabajo no podemos pagar nada, no nos prestan, no tenemos subsidios de nada. Necesitamos una opción!. — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) April 14, 2020

El 10? Al menos el 50, esto va para largo — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) April 14, 2020

Total! Eso Pienso yo. El futuro es incierto! El hoy, apremia. — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) April 14, 2020