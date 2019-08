En el video se ve que la exprotagonista, que participó en el reality del canal RCN en 2017, recibe un duro empujón por parte de un hombre y luego ella intenta darle varios puños.

“Hey, hey, qué es lo que pasa […] suéltala”, se escucha decir al taxista que grabó el video al principio del audiovisual.

Luego, el sujeto agresor manda a callar al taxista, mientras Gisselle está diciendo:

“Me estás cascando estúpido”.

Al ver las imágenes, algunos usuarios de las redes sociales comenzaron a decir que la pelea fue un montaje, entonces Gisselle decidió hablar sobre el video en su cuenta de Instagram. Allí, la mujer afirmó que las agresiones fueron reales y que su actuar fue porque no se iba a dejar pegar de nadie.

“Estoy triste porque es una amistad que perdí. No me esperaba que esa persona me hiciera eso”, añadió.

A continuación, el video de la pelea entre la exprotagonista y un amigo compartido por la cuenta de Twitter @eyevallenatho. Después, las declaraciones de Gisselle Rada sobre el agarrón: