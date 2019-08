Adriana contó el drama que está viviendo en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión; allí dijo que ya se sentía totalmente recuperada, pero hace menos de un mes enfrentó una recaída y le dijeron que su cuerpo está rechazando el órgano.

“Estaba sola en esa cita; me puse a llorar con el médico, sin poder creer que me estaba pasando otra vez. Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. […] No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños”, explicó.

Ante lo difícil de su situación, ella no quiere volver a someterse al proceso de diálisis y mucho menos a un nuevo transplante, pues es muy difícil estar en la lista de espera. Por el momento, los médicos que la atienden la están tratando con otros medicamentos y usando nuevos tratamientos para que ella pueda salir adelante.

Betancur también dijo que a pesar de lo que muchos ven en redes y de que su salud no es la más favorable, decidió seguir su vida “común y corriente”, se cuida todo lo que puede pero no por eso ha abandonado las cosas que la hacen feliz.

También mostró ante cámaras las cicatrices que le ha dejado esta lucha: una por el catéter de la diálisis, la del transplante y otra de cuando tuvieron que quitarle medio pulmón.

“Me da mucho miedo morirme. Me da mucho miedo que hoy esté aquí y que mañana el titular sea que yo no amanecí. Pensar que la vida se me puede ir en esta segunda parte del proceso me duele. Me da miedo dejar a mi mamá, a mis hermanos, a mi sobrina y dejar de cumplir mis sueños”, añadió.

Como si lo mencionado fuera poco, hace pocos días la presentadora descubrió una masa en su cuello, que tiene el tamaño de una pelota de golf; le hicieron una biopsia, ya salieron los resultados pero,aún sin diagnóstico, siente que puede ser algo benigno

