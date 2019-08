En la publicación, Gineth manifestó que dos meses después del fallecimiento de su esposo Jota Mario le ha retumbado en la cabeza la frase: “Sin papeles y sin bendiciones, solo ante Dios. Si tú me prometes, no necesito que me jures, amarme por siempre, yo te juro amor y felicidad para toda la vida”.

Y después de confesar en el mensaje que lo amará por siempre, añadió:

“Acompañarte siempre en las buenas y en las malas, dándote lo mejor de mi para ser felices por siempre”.

También, la viuda del presentador de ‘Muy buenos días’ reveló que le “quedó faltando”, al parecer, haciendo referencia al tiempo que les quedó faltando para compartir más momentos en pareja.

La conmovedora dedicatoria fue publicada en el perfil de Gineth, pero como su cuenta es privada, la Revista Vea replicó el mensaje en el que conmemoran dos meses del fallecimiento de Jota Mario Valencia.