“¿Qué es lo más extremo que has hecho por vanidad?“, fue la pregunta que le formuló Martina, y luego le aseguró que de no responder tendría que comerse un “apetitoso chicharrón peludo”.

Sin embargo, Violeta no tuvo problema en aclarar el cuestionamiento y dijo:

“Iba para el Reinado Nacional de Belleza y me dijeron: ‘Niña, tu con ese cuerpo no vas para ningún lado’. No fue por vanidad sino por ego. Como yo quería ir al reinado me mandé operar todo lo que me dijeron que me operara“.

Luego de pasar por el quirófano, la presentadora de ‘La Movida’ obtuvo el decreto del departamento del Cauca para poder ir a Cartagena en 2010.

“Mal hecho, pero me quedaron lindas (sus senos), ¿no?“, concluyó.

Este es el momento: