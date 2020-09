View this post on Instagram

Un tip siempre útil es en usar practical lights 🔦 en los sets, sobretodo cuando tienes espacios muy grandes y no cuentas con tantas luces, aquí @nunodirector y yo buscamos la forma de tener un background con highlights 💥que le agregaran valor de producción 💵 a este performance ( para ser totalmente sincero no le tenía mucha fe, pero el compi tenía razón!) , los camiones hicieron el trabajo al pelo! Para iluminar a @ozuna colocamos un skypannel a izquierda de cuadro de nuevo a unos 45 grados y un poco mas cálido que el fondo, mojando el piso logramos generar reflejos y sumar highlights 💡 en las pieles de las bailarinas 💃🏼. . . . A tip always useful is to think about adding practical lights 🔦 especially when you have very large spaces and do not have many lights, In this opportunity @nunodirector and I were looking for a way to have a background with highlights 💥 that will add production value 💵 to this performance, the trucks pulled out the job! To lit @ozuna we placed a skypannel to the left of the frame again with about 45 degrees and a bit warmer than rhe background, we also wet the floor to generate reflections and add highlights in the skins of the dancers 💃🏼 #cinematography #cinematographer #film #learnfilmmaking #filmlight #filmmaking #musicvideo