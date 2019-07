Luego de que lanzaran el sensual video de ‘Señorita’, People confirmó que la cantante terminó con Matthew Hussey y, ahora, TMZ compartió un video de lo que parece una cena romántica entre la pareja. Incluso, dijeron que “lucen como si fuera algo más que amigos“.

Como explicó el portal especializado en entretenimiento, Camila y Shawn estuvieron en el restaurante Kitchen24, ubicado en West Hollywood, a las 5 de la mañana del pasado domingo, se sentaron del mismo lado de la mesa y tuvieron ciertos acercamientos extraños.

En el video se ve como él abraza a Cabello, la acaricia y le da un beso en la frente. Desde su colaboración se la han pasado muy juntos lo que ha avivado cada vez más las especulaciones.

Esta es la grabación:

También se ha hablado de una supuesta estrategia publicitaria, pero fuentes del mencionado portal han dicho que “no es un espectáculo para las cámaras, su relación es genuina“.

E! Online también compartió algunas fotografías en las que aparecen saliendo de un ‘brunch’ tomados de la mano.

A pesar de todo lo mencionado, en redes se popularizó un video de hace algunos días en el que Shawn se encontraba en medio de un interrogatorio de sus seguidoras; allí le preguntaron sobre si estaba saliendo con Camila, pero el negó.

Luego, la misma seguidora aprovechó para decirle si saldría con ella y el dijo:

“Esa fue una buena pregunta, pero no, no te conozco. Para salir primero necesito conocerte”.

