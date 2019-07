“Te amo mucho, ‘Cam’. Quisiera tener más que decir ahora mismo, pero no creo que las palabras lleguen pronto”, dice parte del mensaje que Brar escribió en su cuenta de Twitter, en donde también compartió una fotografía de Boyce en la playa.

“Gracias a todos los que han enviado palabras tan amables. No las he estado respondiendo, pero significan mucho para mí”, finaliza su trino, que llega justo un día después que se conociera el desgarrador mensaje del padre de joven que murió mientras dormía.

you were the greatest thing to have ever happened to me. i love you so much cam. wish i had more to say right now but i don’t think words will come for a while.

thank you to everyone who sent such kind words my way. know i haven’t been responding but it truly means a lot. pic.twitter.com/ojmT8U63F0

— Karan Brar (@karanbrar) July 9, 2019