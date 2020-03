“Quemar tiempo” en la cuarentena por el coronavirus, fue el motivo por el que la artista dejó ver su hogar en historias de Instagram.

Su habitación, con cama, televisor, tocador y baño privado, fue lo primero que apareció en las publicaciones. Ahí también está el espacio para la ropa que, explicó la famosa: “Era otro cuarto, pero lo mandé remodelar e hice mi clóset”.

Pero ese no es el único armario que hay en el apartamento, en un espacio, que inicialmente era la cocina, agregó otro para dejar solo sus zapatos.

Detrás de ese lugar queda el patio de ropas y al lado la cocina, que incluye una barra cercana a la sala, que tiene muebles, azules y grises, y chimenea.

Además de eso hay un baño social y otra habitación, que es la de los tres perros de Lina. Ese lugar incluye las camas de los animales, así como los respectivos sitios donde hacen sus necesidades. Y, aunque es especial para los caninos, en ocasiones lo usa el hermano mayor de la artista.

“Me están preguntando que si no tengo cuarto de visitas. No, porque no me gustan las visitas [risas]. No mentiras, sí; el sofá que está en el cuarto de los perritos es un sofá-cama, y el único que viene de visita es mi hermano mayor. Entonces, se le acomoda el cuarto; se limpia”, explicó la actriz.