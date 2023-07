El fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro sigue siendo noticia por las recientes versiones que han dado los involucrados en el escándalo que sacudió el mundo de la farándula y que fue noticia en varios medios de comunicación.

Al mensaje que puso la amiga de Valeria Duque, Laura Sánchez, se sumó el de Rauw Alejandro y ahora el de la exparticipante del ‘Desafío’. Ella decidió subir un estado a sus redes sociales hablando de todo lo que han dicho en redes sociales:

Duque, quien puso su perfil de Instagram privado luego de todo el escándalo, siguió contando en su publicación que todo es falso y que ella es una víctima:

“Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas. Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente, sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”.