La realidad alrededor de la relación amorosa entre Rosalía y Rauw Alejandro ha estado bajo el blanco de más de un curioso, por lo que una declaración del artista despejó cualquier duda.

(Le puede interesar: Valeria Duque mandó mensaje a Rosalía, pero lo borró por escándalo con Rauw Alejandro)

La pareja, cuyo vínculo comenzó años atrás a través de las redes sociales, estuvo en los focos de sus seguidores, por lo que el reguetonero ofreció una explicación.

¿Qué contó Rauw Alejandro sobre su ruptura con Rosalía?

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja”, arrancó el artista en su mensaje desde su cuenta personal de Instagram.

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, agregó, antes de soltar una dura confirmación.

Lee También

El cantante salió al paso de los rumores que surgieron sobre el hecho de que Valeria Duque, exparticipante del ‘Desafío’, habría sido la responsable de que la española hubiera finalizado la relación.

“Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o de una infidelidad”, aseguró.

Rauw Alejandro pidió en el remate de su mensaje cortar las especulaciones, a pesar de que hasta ahora se hace pública la realidad sobre su situación con la cantante española.

“Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, finalizó.

A pesar de que hace varias semanas se había especulado sobre el final de esta relación sentimental, solo hasta ahora, después del escándalo que surgió con la modelo colombiana, se confirmó la ruptura.