En marzo de este año el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se había comprometido con la cantante española Rosalía, luego hacer visible sus “idilio de amor” en medios y redes.

Sin embargo, este martes la revista People confirmó que la relación no continuaba debido a compromisos en sus giras. En redes se ha rumorado que podría haber sido una infidelidad por parte del boricua la causa del fin de la relación, sin embargo ninguno se manifestado al respecto.

Antes del compromiso, habían lanzado un EP juntos de cuatro canciones llamado ‘RR’, en el que se mostraban por primera vez juntos musicalmente, ese trabajo los llevó a ser portada de la revista musical Billboard y en el videoclip de su producción anunciaron que se casarían. Luego de que se confirmara la ruptura, ninguno de los cantantes se ha referido al tema.

Según la entrevista que le concedieron a la revista estadounidense, Rosalía y Rauw se conocieorn de manera virtual. Intercambiaban mensajes por Instagram y reaccionaban mutuamente al contenido que publicaban.

Así, la primera vez que se vieron en persona fue un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammy de 2019. “Estaba nervioso, no te voy a mentir… Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”, dijo Rauw, a lo que Rosalía contestó que fue “amor a primera vista”.

En otra entrevista para el ‘streamer‘ Ibai, Rosalía le respondió a Rauw: “cuando de te conocí pensé que eras de una manera y luego me sorprendiste…. yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación, porque los hombres que he tenido en mi vida sentía que eran muy emotionally unavailable (emocionalmente no disponibles). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentía que no tenías miedo de querer y ser querido”.