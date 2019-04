View this post on Instagram

A los 40 las arrugas se me ven mejor a mi que a ti! 😉 Soy una mujer determinad con algo de picardía. Me amo y me siento una fabulosa obra en progreso. Soy una mujer, como todas, que aprende, crece, ríe y llora. Cometo errores y también me atrapo en miedos. A veces me siento invencible, a veces me siento frágil y vulnerable. Honro y valoro todas esas partes de mí misma; incluso las que no me gustan tanto. Me amo! Mucho!!!! Me siento orgullosa de mi! Como mujer, como madre, como amiga, como hija, como profesional. Aplaudo de mi vida, a mi familia, a mis logros y siempre estoy agradecida por las enseñanzas luego de cada desacierto. Vivo enamorada de mis sueños, de mis pasiones y hoy por hoy ando muy concentrada en mis propósitos! Especialmente los ambientales! Gracias a todos por ir de mi mano durante tantos años! Acá desnudo mi alma literalmente para ustedes.