“Si nos encontráramos en la noche… ¿a qué me invitarían?”, fue el mensaje que publicó Pipe en dicha red social y por el que varios fanáticos dejaron comentarios en la publicación como: “A ir al cine”, “charla amena con una fogatica”, “a tomar una copas de Guaro y bailar”, “a besarnos”, “a tomar un vinito y tener una linda conversación”.

No obstante, ‘La liendra’ le dejó un curioso mensaje para ponerle picante al cuestionamiento del cantante, y por ello muchas seguidoras quedaron esperanzadas con la respuesta de Pipe.

“A que me hicieras tuyo”, escribió el ‘youtuber’ en la postal que ya tiene más de 33.000 ‘Me gusta’.

A raíz de este comentario, el intérprete de ‘Cupido me falló’ le respondió: “Jajaja perrito. No me gustan tan flaquitas jajaj”, refiriéndose al físico del influenciador pues es muy flaco.

“Eso me alienta un poco”, “yo también lo invitaría a eso”, “el mejor comentario”, “entonces, ya perdí”, “qué bueno es saberlo, me das una esperanza”, fueron algunas de las respuestas que dejaron en el divertido recado de ‘La liendra’.

A continuación, la fotografía compartida por Pipe, la pregunta de ‘La liendra’ y la respuesta del intérprete: