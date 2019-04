En el pastel de la celebración se recreó a Kourtney Kardashian completamente desnuda dentro de una tina con agua, al lado de varias toallas. Al parecer, Kanye West, esposo de su hermana Kim, fue el que tuvo la idea de hacer esta extravagante torta.

No obstante, no solo el pastel se robó la atención de los invitados si no el vestuario que escogieron las hermanas para la fiesta.

Por un lado, Kim optó por un vestido Versace con pedrería; Kourtney usó un vestido de cuero y tela transparente; Khloé lució un atuendo brillante adornado con cristales; Kendall y Kylie llevaron vestidos largos y pegados al cuerpo.

Asimismo, a la fiesta asistieron celebridades de la talla de Robin Thicke, quien cantó para amenizar el festejo, Paris Hilton, Sia, Scott Disick y Younes Bendjima, las exparejas de Kourtney.

A continuación, las historias compartidas por Kim en donde se pueden ver el pastel, los invitados y sus respectivos vestidos: