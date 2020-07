Una grabación en la que Tom Hanks salta a una piscina con una pantaloneta de baño azul, fue la manera que encontró el actor estadounidense para marcar su fecha de nacimiento en redes sociales.

En la publicación, el intérprete, además, incluyó el título de la cinta que estrena hoy con Apple TV+, ‘Greyhound’, que no solo protagoniza, sino que ayudó a escribir, pero que no logró llegar a las salas de cine por la situación que se vive a nivel mundial.

La película retrasó su estreno por la pandemia del COVID-19, que contagió a Tom Hanks y a su esposa y los convirtió en las primeras caras famosas en enfrentar el virus, lista que se ha extendido con nombres como el de Kanye West, Pink, Danna García y, recientemente, Daniella Donado y Carlos Calero.

Aunque tanto Hanks como su esposa, Rita Wilson, ya superaron el coronavirus, el actor mantiene su compromiso por multiplicar el mensaje de autocuidado.

Al comparar las sencillas instrucciones de hacer distanciamiento social y usar una mascarilla con el calvario de los soldados en guerra que aparecen en ‘Greyhound’ mientras sus barcos eran atacados por misiles, Hanks suena indignado.

“Si alguien no puede encontrar en sí mismo la manera de practicar esas cosas tan básicas, creo que es una vergüenza”, lanzó. “No sea cobarde. Siga adelante, haga su parte. Es algo muy básico”, dijo esta semana el actor.

Este es el tráiler de ‘Greyhound’:

Our first duty is to each other. Watch #GreyhoundMovie now exclusively on Apple TV+ https://t.co/dFPxCewto1 pic.twitter.com/fHrqZuCf9S

— Apple TV (@AppleTV) July 10, 2020