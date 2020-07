green

Ahora, y en plena entrevista con ‘Lo sé todo’, Daniella se enteró que su prueba ya dio negativo, acabando así con la angustia que le generó el coronavirus, que la llevó a llorar varias veces.

“Qué emoción. Me acaban de decir que estoy negativa. No sé si llorar. Qué emoción. Uno siente que vuelve a vivir”, se escuchó gritar a Donado en la emisión del programa de chismes de Canal 1 de este miércoles.

En la entrevista, la también actriz recordó cómo vivieron los días de aislamiento en casa: “Aquí, por recomendaciones del doctor, así estuviéramos todos contagiados, teníamos que estar todos con tapabocas. Nos levantábamos, y saludar a mi hijo era con tapabocas, tratar de no abrazarnos, no estar cerca el uno del otro, lo más distanciados posible, sobre todo por el bebé que es el único que no le podíamos poner tapabocas”.

Daniella no detalló si sus familiares también superaron el coronavirus, pero por su alegría y teniendo en cuenta que se habrían contagiado en el mismo momento, se puede pensar que sí.