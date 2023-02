Desde que las mujeres nominaron a Tania como la más débil en la competencia, la actriz siente que quedó con etiqueta al momento de conformarse el equipo mixto.

“Los Koi siempre me exluyeron, me manisfestaron su incofonformidad en diferentes momentos porque me veían como un encarte, incluso así me lo expresó un compañero y está grabado”, confesó Robledo.

La tensión que se había creado dentro de la tribu ‘Koi’ en repetidas ocasiones tenía que ver con la heredera de la camiseta de Manuela Gómez.

La constante actitud negativa de Tania, su poca disposición por buscar comida y lentitud en las pruebas eran temas de discusión en el equipo mixto de ‘Survivor’, quienes aseguran que la salida de Robledo les dio un respiro, aún cuando no se había notificado su salida.

Varios declaron su alivio luego del accidente que tuvo Tania y por el cual debió ser enviada a revisión médica; sin embargo, sus compañeros dieron por hecho su retiro. “Si Tania regresa, Tania se va, ella será la nominada” aseguró el equipo.

La actriz no es indiferente al ambiente que existía en torno a su participación: “Me sentí excluida, atacada por los señalamientos y no se me dio la oportunidad de evolucionar en la competencia”, contó Tania.

La salida de la concursante no es sorpresa, pero deja varios temas inconclusos, entre ellos su discusión con Lina Real.