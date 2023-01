Nace enemistad. Mientras Valentina Taguado enseñaba a sus compañeras a tejer palma, salió a la luz, la verdadera intención de Diana Gil, quien había acordado salir de ‘La isla de los famosos’.

Sus compañeras la desenmascararon luego de que la presentadora se mostrara muy animada y a gusto con la evolucuión del equipo, “se imaginán trenzar todas las camas así, dormiremos muy bien” apuntó con entuciasmo Diana.

Reviva el momento de la confrontación:



De inmediato las dudas se apoderaron de las integrantes de la tribu ‘Amazonas’ quienes se sintieron utilizadas y pensaron que lalocutora estaría llevando a cabo una estratégia de las que ellas no sabían que formaban parte. Marcela Reyes la acusó de bipolar.

Sara Uribe no aguantó y rompió el silencio confrontando a su compañera, pues sentía que todas merecían una explicación como mínimo, ya que el equipo lo que en realidad espera es que se cumpla lo acordado y renuncie.

“Si ella es clara desde un inicio o en medio del juego confiesa que se arrepintió, yo la apoyo; pero luego de que la arrastamos toda una semana en emocociones, con comida, con el cambuche, le dimos estabilidad para que saliera bien y que al final venga a decir que quiere llegar a la final, no es justo con las demás”, comentó Sara.

Aquí el momento que causó la discordia:

Diana Gil quien había insistido en quererse ir de la isla y contó con el consentimiento de sus compañeras, en medio de la prueba se dejó ganar por la emoción de superar la competencia y ahora piensa diferente.

“No veo cuál es el probelama, me arrepentí y decidí dar la pelea hasta el final, quiero ver de cuánto soy capaz, soy una mujer con pantalones y transparente, no tengo ninguna estrategía armada”, Yina Rose la describiò como ingenua, buscando bajar los ánimos al interior del equipo.

“No se siente rabia, sino tristesa, estamos con hambre por su culpa y ahora nadiele volverá a creer”, contó Yina

“Son mis compañeras y no quiero pelear con ellas porque dormimos juntas y estamos todo el tiempo juntas, si estuvieramos en otra situación le diría chao no me importa lo que digan”, concluyó Gil.

La situación continúa tensa y las “Amazonas” no dejarán pasar el hecho por alto, debido a que siguen dolidas, sacan a relucir el tema cada que tienen oportunidad, lo seguro es que Diana sea la nóminada a salir por parte de las mujeres.