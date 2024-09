Por: EL PILON SA

El cantante vallenato Silvestre Dangond y su esposa Piery Avendaño compartieron a través de las redes sociales el ingreso a la universidad de su hijo mayor Luis José. El joven estudiará en la Pace University de Nueva York. Ambos lo acompañaron en su mudanza a esta ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó un carrusel de imágenes donde se ve abrazando a su hijo. Al mismo tiempo, le dedicó un emotivo mensaje que ha enternecido el corazón de sus seguidores.

Mensaje de Silvestre Dangond a su hijo porque se va a estudiar a Nueva York

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, se lee en la publicación compartida en Instagram.

Entre tanto, Luis José le agradeció a su padre por la dedicatoria y se comprometió a dar lo mejor de sí para siempre enorgullecer a su familia. “¡Te adoro! Gracias por tus palabras y por todo el esfuerzo que has hecho para yo poder estar aquí. ¡Volveré con toda! ¡Te amo!”, expresó el joven.

La relación de Silvestre Dangond y sus hijos se ha consolidado con el pasar de los años. El joven siempre acompaña a su papá en sus proyectos musicales y de actuación, como lo ha demostrado el artista en sus publicaciones en redes sociales.

