En una reciente entrevista, el cantante guajiro contó cómo fue la vida de “turbulencia” que llevó en los inicios de su carrera, en los que pasó difíciles momentos por culpa del alcohol y sustancias psicoactivas.

No obstante, el artista vallenato, de 44 años, también dio detalles de cómo es su matrimonio con Pieri Avendaño —llevan 20 años—, así como también su relación con sus tres hijos.

Precisamente, Silvestre Dangond hizo énfasis en eso último, ya que reconoció que con el paso del tiempo todo ha cambiado rotundamente.

“Hoy me siento con mucha más responsabilidad porque ya dejé de ser libre. En mi época de turbulencia hice lo que quise y como quise, con muchas irresponsabilidades. Fui un papá ausente de mis dos primeros hijos por muchos años. Por eso mi relación con mi hijo menor es totalmente diferente a la que tengo con mis dos hijos mayores, que no es mala, pero ha sido diferente”, narró el artista en una entrevista con el canal de YouTube Molusco TV.

Acá, el video del momento en el que lo dijo:

Sin dar muchos detalles de lo que pasaba en ese entonces, el cantante mencionó cómo eran sus rutinas, aun cuando ya era padre.

“Le he dedicado más tiempo al hogar hoy en día […]. Yo salía el jueves y regresaba el domingo o el lunes. Volvía y tomaba, descansaba un día y volvía y salía otra vez. Eso fue una época de turbulencia”, agregó Dangond en el mismo diálogo.

Lo que resaltó el artista fue que sus dos hijos mayores, de 20 y 17 años, no le reprochan lo ocurrido, pero reconoció haber cometido un error con ellos.

“No me lo reclaman porque yo he sido muy sincero con ellos. El peor error que cometen los padres es no decirles la verdad a los hijos… es ocultarles las cosas sencillas de la vida. Yo trato de no ocultarles nada a mis hijos y decirles mi realidad y con quién viví la realidad”, concluyó el cantante vallenato.

