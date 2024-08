En septiembre de 2022, el Canal RCN estrenó la novela ‘Leandro Díaz’, la cual narraba la historia del fallecido compositor vallenato (murió en 2013) y de la cual Silvestre Dangond fue el protagonista.

Dicha producción también representó el debut del cantante guajiro como actor, ya que nunca había participado en alguna serie televisiva, y menos como protagonista. Sin embargo, al parecer no fue del todo agradable para él, teniendo en cuenta que después de ella tuvo que tomarse un tiempo para alejarse de todo el mundo.

“Yo me retiré de la música porque venía de hacer una novela, personifiqué al maestro Leandro Díaz, un genio ciego de la música vallenata, y la verdad a esos actores que son profesionales los admiro, pero yo sufrí mucho con el personaje y sentí un desgaste emocional muy fuerte”, reconoció Dangond en una entrevista con MoluscoTV.

Según explicó el cantante colombiano, se metió tanto en el personaje que, incluso, a veces leía el libreto y pensaba que estaban hablando de él mismo, pues coincidían muchas historias por las que él había pasado.

“Muchas veces me encontraba con cosas que decía, ‘esto que le pasó a Leandro me pasó a mí’. Él no veía, pero yo sí veía. Entonces, yo me empecé a confundir y me comencé a meter mucho en el personaje y el personaje en los últimos momentos sufría muchísimo”, agregó en el mismo medio.

Silvestre Dangond dijo que lo más difícil fue haber vivido 9 meses en Colombia durante sus grabaciones, por lo que tuvo que estar alejado de su familia. Esto lo llevó a convertirse en una persona que no era.

“Yo terminé con esa tristeza y no me provocaba ir a tarima […]. Aproveché el momento para cambiar de ‘look’, no quería seguir viéndome como Leandro. Me veía al espejo y me veía anciano. Me colocaba ropa juvenil y me seguía viendo con años encima”, concluyó sobre cómo lo afectó haber participado en la mencionada novela.

