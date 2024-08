Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante de música vallenata Silvestre Dangond habló de su faceta como compositor, en la que mencionó que son pocos los artistas que se le acercan a pedirles sus canciones, por lo que decide grabarlas él mismo en sus álbumes.

(Vea también: ‘Pipe’ Peláez dijo si soporta a Silvestre Dangond; tuvieron duro cruce en el pasado)

“Estoy contento porque un colega, amigo y hermano me envió una canción que me grabó sin querer queriendo. No sé si todos conocen mi parte como autor, que casi nunca me graban mis canciones porque tampoco es que grabe mucho, porque no compongo en cantidad, entonces siempre como que en historias son muy propias y casi no me tocan la puerta y las canciones siempre se quedan conmigo”, dijo Silvestre Dangond, quien le dejó emotivo mensaje a Karol G.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Origen Valledupar | Jose Ching (@origenvalledupar)

La canción fue grabada por Iván Calderón y Los Gigantes del Vallenato. En sus redes sociales el urumitero compartió un fragmento de la obra musical: “Primero vuelve Juancho con Silvestre antes de que yo vuelva contigo, me aburriste ya no soy el mismo, me acabó tu inestabilidad”.

(Lea también: “Primera vez que siento que tenemos un equipo”: Silvestre Dangond sacó pecho por Colombia)

‘La vallenata’, ‘La colegiala’, ‘Cautivó mi canto’, ‘La pinta chévere’, ‘Si yo supiera’, ‘Justicia’, ‘El gavilán’ y ‘Mala jugada’, entre otras, son algunas composiciones del intérprete, donde narra sus vivencias, alegrías y tristezas como ocurrió con ‘Si yo supiera’, en la que expresó su amor por su familia, amigos y fanáticos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.