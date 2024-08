Siguiendo con lo anunciado en el lanzamiento de ‘Ta’ Malo’ en noviembre de 2023, el cantante Silvestre Dangond confirmó que está grabando un álbum con su exacordeonero ’Juancho’ de la Espriella, significando un reencuentro de una de las duplas más famosas y queridas en la música vallenata.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el urumitero describió la emoción que siente de volver a tocar con el sincelejano luego de su separación hace más de 10 años cuando grabaron el álbum ‘No me compares con nadie’.

“Aquí voy Miami – Bogotá. No sé cómo explicarles esto, porque no sé en qué momento se me ocurrió esto, pero lo más bonito de todo es que es real, genuino el sentimiento de ir a encontrarme con mi hermano y excompañero musical de toda la vida porque así lo siento”, dijo Silvestre Dangond.