Como Taylor Swift, Bob Dylan y Lindsay Buckigham, la colombiana decidió vender su repertorio a la empresa cofundada en 2018 por Nile Rodgers y Merck Mercuriadis, este último manejó en su momento a estrellas como Beyoncé y Elton John.

Ahora Hipgnosis Songs Fund será quien gestione las finanzas de todas las canciones de Shakira, que son 145 y abren apenas la lista en la negociación, pues podría ir sumando más composiciones al acuerdo.

“Me siento honrada de que escribir canciones me haya dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas, sus creaciones y es un aliado para los compositores“, expresó la intérprete de ‘Amarillo’, quien fue tomada como ejemplo por J Balvin para bailar el ‘Waka waka’.

Hasta el momento se desconoce la suma de dinero con la que la cantante y la compañía llegaron a su acuerdo, lo cierto es que hace pocos días Neil Yong recibió cerca de 50 millones de dólares, más o menos 172 mil millones de pesos colombianos, por un catálogo de 1.118 canciones.

Teniendo en cuenta la anterior cifra y desconociento las directrices que maneja la empresa para negociar los temas, a simple vista se podría decir que la intérprete de ‘Pies descalzos’ habría recibido alrededor de 6 millones de dólares, más o menos de 20 mil millones de pesos colombianos.

La empresa anunció la llegada de las composiciones de la colombiana, de quien se conoce en qué invirte su dinero, a su catálogo con un trino en el que detalló:

Welcome to the Hipgnosis family @shakira.

“What no one should ever take for granted is that Shakira is one of the most serious and successful songwriters of the last 25 years, having written or co-written virtually every song she has ever recorded.” – @MMercuriadis pic.twitter.com/IZyv7PDBpx

— Hipgnosis Songs (@HipgnosisSongs) January 13, 2021