Crecen los rumores sobre la cantante colombiana Shakira y Lewis Hamilton, famoso piloto de la F1, y una posible relación amorosa a la vista. Durante las últimas semanas, la barranquillera y el británico se dejaron ver en distintas partes del mundo, compartiendo y pasándola bien.

Ahora, Hamilton volvió a ser tendencia y todo por sus declaraciones que serían indirectas para Shakira, pues en una conferencia de prensa el piloto dejó ver su gusto por las latinas: “Necesito encontrar una para mi”.

Lewis : "I need to find myself a Latina," 😆 then George proceeds to find him a girlfriend in the audience 🤣🤣#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023