Este fin de semana, Shakira regresó a Barcelona, ciudad en donde vivió con Gerard Piqué, para ver el Gran Premio de España en el que participó su amigo Lewis Hamilton.

Sin embargo, más allá de la carrera que dejó a Max Verstappen como ganador, lo que llamó la atención fue la cercanía entre la barranquillera y el piloto británico, pues, por una fotografía, se supo que ambos compartieron una cena con amigos después de la competencia.

Shakira at the Spanish Grand Prix in Barcelona. [via @blomnbeautiful]pic.twitter.com/lhX5OsYY1w

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) June 4, 2023