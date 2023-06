Durante una entrevista con el programa de entretenimiento La Red de Caracol TV, el rey vallenato 2023 Javier Matta Correa se refirió a la fugaz relación amorosa que sostuvo con la cantante Ana del Castillo, en el 2022.

Según el acordeonero vallenato, la cantante fue quien lo ayudó a cambiar el ritmo de vida desordenado que tenía y a reflexionar sobre los errores que había cometido en el pasado, entre ellos, la divulgación de un sticker mostrando sus partes que se viralizó en WhatsApp.

“Mis pensamientos ya no se sientan 200 % como antes que era en buscar con quien estar, estar con alguien para satisfacer el placer, vamos a encerrarnos…”, dijo Javier Matta inicialmente en la entrevista.

Asimismo, el rey vallenato aseguró que nunca le fue infiel a Ana del Castillo, lamentando que hayan terminado su relación por su comportamiento.

“Yo a ella no le fui infiel, pero sí, en esa relación sí me di cuenta de muchas actitudes que yo creía y normalizaba y no eran las correctas. Ella me ayudó significativamente a darme cuenta que no era un buen novio, que venía con actitudes barro y que siempre que nos acercábamos a cualquier persona o amigos en común, la gente era: ‘¡Ay! Javier Vidal’. Era fastidioso y cuando se acabó algo que sentía que iba a ser permanente fue un despertar porque fue por mi culpa”, añadió.