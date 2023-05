En una entrevista concedida al periodista Víctor Sánchez Rincones, la cantante de música vallenata Ana del Castillo, quien en los últimos días se fue de fiesta con Melissa Martínez, contó algunas propuestas indecentes que le han hecho los hombres.

En la entrevista, el comunicador social le pregunta si le han ofrecido dinero a cambio de estar con ella, a lo que la artista responde rápidamente que sí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Víctor Sánchez Rincones🇨🇴🇪🇸 (@vicsari)

“Sí, varias personas, pero lo importante en la vida es entender a costa de qué tienes las cosas. Esta casa no me la puede sacar ningún hombre en cara, porque esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo, y nadie puede decirme: ‘Ay, es que tú estuviste conmigo y yo te di 20 o 50 barras para que hicieras este muro’. No, ese muro lo construí fue con esta (señalando su garganta)”, mencionó la intérprete de ‘La cachera’.

E inmediatamente agregó: “A mí no me gustan las cosas fáciles, yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste”.

Ana Del Castillo tremendo personaje pic.twitter.com/BFEp27Ri73 — Luchovoltio (@luchovoltios) May 30, 2023

La joven cantante mencionó que le han ofrecido carros, casas, camioneta y dinero en efectivo, sin embargo no ha aceptado ninguno de esos ‘regalos’. “Te puedo decir cualquier cantidad de dinero pero ¿pa’ qué? Si yo no lo he recibido. Yo no juzgo a las personas que lo hacen porque cada quien hace con su vida una ‘party’ (fiesta), pero a mí me gusta darla porque quiero”, puntualizó ‘La bomba del vallenato’.