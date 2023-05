Ana del Castillo hizo parte del Festival Intercultural Vallenato de la Frontera, un evento organizado por la Fundación Guajira Linda en Maicao los días 19,20 y 21 de mayo, de acuerdo con lo expuesto por la alcaldía del municipio.

La artista de 24 años de edad, nacida en San Juan del Cesar, La Guajira, se presentó en tarima para cantarle a su público, pero sin antes revelarle que la organización que la contrató para amenizar el evento no le había cancelado el dinero de su ‘show’.

“Voy a decir algo de mi corazón, discúlpenme comenzar así mi presentación, pero lo voy a decir. La gente trabaja fuerte, me compra una boleta, soy Ana del Castillo por ustedes. Pero hay gente que no es responsable, este toque lo hice por ustedes porque todavía me deben plata”, dijo en público la cantante.