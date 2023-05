A las 11:15 p. m. de este domingo 30 de abril, el presentador en tarima del 56 Festival Vallenato, el veterano locutor y periodista Isaac León Durán, hizo el anuncio que gran parte del pueblo vallenato y el mismo Javier Matta Correa estaba esperando desde hace 16 años: ‘El Pollo’ Matta es el nuevo Rey.

El oriundo de Santa Marta lo logró tras superar en franca lid a sus contrincantes Omar Hernández, José Juan Camilo Guerra, Camilo Molina, Enderson Rada y Chucho Ocampo en una de las finales más parejas de los últimos años.

La interpretación magistral del paseo ‘Jardín de Fundación’, el merengue ‘La fama’, el son ‘Marisela’ y la puya ‘Gallo peligroso’, le dieron a Matta una corona que buscó con constancia y disciplina y que le había sido esquiva hasta por doce ocasiones.

Tras el fallo, Matta subió a la tarima, acompañado del presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, para recibir la primera ovación como rey de Valledupar.

Luego, como ya es tradicional, se sentó por primera vez en el trono reservado para los mejores, en la parte posterior del Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera.

Allí, Javier Matta Correa, ex de la cantante Ana del Castillo, dialogó con EL PILÓN para hablar de la gesta musical que lo encumbra -por fin- en un lugar especial del Olimpo del vallenato.

Javier Matta en diálogo con EL PILÓN tras conocerse el fallo./ POR: JOAQUÍN RAMÍREZ.

¿A quién dedica esta corona?

A mi familia por apoyarme, por darme aliento, cada vez que desafortunadamente por emociones que tenemos los seres humanos decía que no volvería a concursar, gracias a todas las personas que todos los días fueron a todas las rondas, que cada día me aplaudieron, soy el hombre más feliz de toda la tierra, es una sonrisa que no se me va a borrar en muchísimo tiempo.

Década y media luchando hasta lograrlo…

Recojo los frutos de tanto esfuerzo, apenas me bajé me sentí contento por lo que hice. (…) Fueron 12 versiones de insistencia, de disciplina, de gente diciéndome Javier Segundo, que no lo vas a lograr, pero siempre motivado y con la satisfacción y con las ganas que lo iba a conseguir finalmente, algún día.

¿Pensó en algún momento que se le iba nuevamente la corona?

Cuando supe que iba a estar acá en la final toqué con una tranquilidad y una serenidad que sabía que iba a darla todo y apenas bajé coloqué un clic que pasara lo que pasara iba a estar muy feliz por lo que había hecho.

Corona una de las finales más duras de los últimos años…

Una de las finales más duras, más parejas, felicito a todos mis contrincantes, el nivel estuvo superbravísimo, sé que hay unos que se quedaron fuera de la final que también son bravos, invitar a todos a seguir concursando en el festival, a no desfallecer, yo muchas veces dije ‘que no iba más, que era la última vez’, pero Dios tiene un propósito y él me estaba preparando para llegar este momento y ganar como tenía que ganar.

¿Qué cree que diría Jorge Oñate en estos momentos?

Agradecerle al maestro Jorge Oñate porque me dio la oportunidad de estar 2 años en su agrupación, me brindó un aprendizaje, consejo, su familia, un cariño imperecedero, he tenido una evolución y un crecimiento.

¿Qué significa para usted ser el favorito del pueblo de los últimos festivales en Valledupar?

Valledupar significa para mí igual que Santa Marta, Valledupar me ha dado un cariño y respaldo inmenso y voy a estar infinitamente agradecido con el Festival de la Leyenda Vallenata y la ciudad de Valledupar.

¿Qué sigue ahora para el nuevo Rey?

Seguir trabajando, hago fórmula musical con Jorge Antonio Oñate Dangond, tenemos muchos proyectos musicales y obviamente hacerle el despliegue que merece el Festival de la Leyenda Vallenata y la corona de Rey Vallenato.

Importante contar con unos acompañantes de la talla de ‘Ñeco’ Montenegro y ‘Manón’ Castilla…

Agradecerle infinitamente a mis acompañantes, gracias a ellos a su experiencia, sus consejos, sin ellos nada de esto hubiera sucedido.

¿Qué cambió en esta ocasión que quizás no lo hizo en otro Festival?

La serenidad, la experiencia, estar tantas finales acá, y obviamente mis acompañantes y los consejos de mi maestro Navín López.