Un video en el que se escucha al exfutbolista español Gerard Piqué interpretando la canción que Shakira hizo con el productor argentino Bizarrap se ha vuelto viral en las redes sociales. El video es una creación del streamer Ibai Llanos, que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para recrear la voz de Piqué.

Ibai Llanos, conocido por sus transmisiones en Twitch y YouTube, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se ve su reacción al escuchar a Piqué cantar la BZRP Music Sessions #53, el tema que Shakira lanzó en enero de este año y que se convirtió en un éxito mundial.

El video muestra a Llanos con una expresión de sorpresa y risa mientras suena la voz de Piqué cantando frases como “Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción” o “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. El video ha superado los 10 millones de reproducciones y los 2 millones de me gusta en TikTok.

El video es el resultado de utilizar una herramienta de inteligencia artificial llamada Wombo AI, que permite generar videos de personas cantando a partir de una foto y una canción. La herramienta utiliza redes neuronales para analizar la imagen y el audio y crear un video realista y sincronizado.

Llanos utilizó una foto de Piqué y el audio de la canción de Shakira y Bizarrap para generar el video. Luego lo editó para que solo se escuchara la voz del exfutbolista y no la de la cantante colombiana. El resultado es una parodia divertida y original que ha causado sensación en las redes sociales.

El video de Llanos llega en un momento en el que la relación entre Piqué y Shakira está en el foco de la atención mediática. La pareja anunció su separación a mediados del año pasado, después de más de una década juntos y dos hijos en común.

Desde entonces, se ha especulado mucho sobre los motivos de la ruptura y las nuevas parejas de ambos. Piqué confirmó su noviazgo con Clara Chía, una modelo española, mientras que Shakira ha sido vinculada con varios artistas, como Bizarrap o Karol G.

La canción que Shakira hizo con Bizarrap fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Piqué, por las letras que hablan de decepción, infidelidad y venganza. Sin embargo, ni Shakira ni Piqué han confirmado ni desmentido estas interpretaciones. Lo que sí está claro es que su relación sigue dando mucho de qué hablar.

