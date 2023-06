Este domingo 4 de junio, Shakira compartió varias fotografías como espectadora de esta carrera, algo que motivó a las especulaciones por una posible cercanía con uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1.

(Vea también: Lo que ha dicho Lewis Hamilton de sus relaciones; salidas con Shakira reviven sus anhelos)

Los rumores están en el ambiente desde hace más de un mes. Luego de que la colombiana volviera a vivir en Estados Unidos, más específicamente a Miami, a ella se le ha visto un par de veces con Lewis Hamilton.

Eso, y que ahora estuviera en el palco que es especialmente para los invitados de Mercedes Benz, hacen pensar a muchos en que entre Shakira y Lewis Hamilton está naciendo una amistad e, incluso, algo más.

Estas son algunas de las imágenes de Shakira en el Gran Premio de España, disputado en Barcelona, la que anteriormente era su ciudad.

Durante casi una década, el piloto británico fue el mejor de la Fórmula 1. Entre 2014 y 2021, fue seis veces campeón y la única vez que no ganó, fue segundo.

Pero mientras que él estaba en la cúspide de su carrera, ella estaba empezando su maternidad. Esto, evidentemente, muestra la diferencia de edad que hay entre ellos.

Lee También

Lewis Hamilton tiene 38 años y nació el 7 de enero de 1985. No tiene hijos ni pareja, así que actualmente está soltero. De hecho, durante toda su vida ha sido considerado un soltero codiciado, pues nunca se ha casado y poco se sabe de sus relaciones sentimentales.

La cantante colombiana tiene 46 años, así que la diferencia de edad entre ellos es de 8 años. Algo positivo es que Shakira se ve muy joven, así que eso no se nota actualmente.

Aunque todavía no han dado indicios de tener una relación, unas recientes declaraciones de Lewis Hamilton hacen pensar que sí pueden ser pareja. “Necesito encontrar una latina para mí”, dijo Lewis en un evento público hace unos días.

Lewis : "I need to find myself a Latina," 😆 then George proceeds to find him a girlfriend in the audience 🤣🤣#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023