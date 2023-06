El piloto de F1 y la cantante colombiana se mostraron muy cercanos durante el Gran Premio de España, donde compartieron palco y cena. Los rumores de una posible relación entre ambos se disparan.

(Lea también: Edad de Lewis Hamilton y diferencia con Shakira; él es menor que ella y le dio gran lugar)

Shakira volvió a Barcelona el pasado fin de semana, pero no por su ex pareja Gerard Piqué, sino por su amigo Lewis Hamilton, el campeón de F1 que competía en el Circuito de Barcelona-Catalunya. La artista, que reside en Miami desde hace dos meses, no quiso perderse la carrera y apoyó al piloto británico desde el palco de Mercedes-Benz.

Shakira y Hamilton se conocen desde hace años y han coincidido en varios eventos públicos, como la gala de los Premios Grammy o el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, su amistad se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo después de que la cantante se separara del futbolista del Barcelona tras 11 años de relación.

Shakira y Hamilton, una noche de cócteles y confidencias

Tras el Gran Premio, en el que Hamilton quedó segundo por detrás de Max Verstappen, el piloto y la cantante salieron a cenar juntos a un restaurante de la ciudad condal. Allí se les vio muy sonrientes y relajados, disfrutando de unos cócteles y charlando animadamente. En una foto que circula por las redes sociales, se puede apreciar cómo Hamilton rodea con su brazo a Shakira, mientras ella le mira con complicidad.

La imagen ha desatado los rumores de una posible relación sentimental entre ambos, que ya habían sido vistos juntos en Miami hace unas semanas. Según algunos medios, Shakira y Hamilton practicaron deportes acuáticos en un lujoso yate y se mostraron muy cariñosos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada al respecto.

El ex de Shakira también estuvo presente en el Gran Premio de España, aunque no coincidió con ella ni con Hamilton. El defensa del Barcelona fue invitado por la escudería Ferrari y se fotografió con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Según algunos testigos, Piqué y Shakira se saludaron cordialmente en el paddock, pero no tuvieron más contacto.

(Vea también: Shakira y la foto que probaría que sí estuvo de visita en Barranquilla; iba con hombre mayor)

Piqué y Shakira anunciaron su ruptura en junio del año pasado, tras una década juntos y dos hijos en común: Milan y Sasha. Desde entonces, han mantenido una buena relación por el bien de sus hijos, que viven con su madre en Estados Unidos. Piqué viaja con frecuencia a Miami para verlos y pasar tiempo con ellos.

Shakira regresó a Miami este lunes por la mañana, después de su fugaz visita a Barcelona. La cantante está preparando su nuevo disco, que saldrá a finales de este año o principios del próximo. También está involucrada en varios proyectos sociales y ambientales, como la fundación Pies Descalzos o la campaña The Earthshot Prize.

Hamilton, por su parte, continuará con su participación en el Mundial de F1, donde lidera la clasificación con 105 puntos. El próximo Gran Premio será el de Mónaco el 23 de mayo. ¿Volverá a contar con el apoyo de Shakira? Habrá que estar atentos a sus próximos movimientos.